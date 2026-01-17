LIVE Sci alpino Discesa Wengen 2026 in DIRETTA | Odermatt incanta sulla Lauberhorn magico podio di Franzoni

Segui in tempo reale la discesa femminile di Tarvisio, in programma dalle 10. Aggiornamenti e risultati in diretta dall'evento di sci alpino a Wengen, con la prova maschile sulla Lauberhorn. Restate con noi per tutte le ultime notizie e i momenti salienti di questa competizione internazionale, offrendo un’informazione chiara e precisa su uno degli appuntamenti più importanti della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 14.19 Questa la classifica della Coppa del Mondo di discesa: 1 Marco Odermatt SUI 380 2 Franjo Von Allmen SUI 280 3 Dominik Paris ITA 180 4 Vincent Kriechmayr AUT 152 5 Florian Schieder ITA 140 6 Giovanni Franzoni ITA 116 7 Nils Allegre FRA 114 8 Alexis Monney SUI 103 9 Ryan Cochran-Siegle USA 96 10 Nils Alphand FRA 95 14.18 Questa la classifica finale della discesa di Wengen: 1. Marco Odermatt (SUI) 1:33.14 +0.00 2. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:33.93 +0.79 3. Giovanni Franzoni (ITA) 1:34. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Odermatt incanta sulla Lauberhorn, magico podio di Franzoni Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Odermatt perfetto, Paris beffato! Attesa per Franzoni Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: FRANZONI DA SOGNO! L’azzurro trionfa sulla Lauberhorn Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LIVE Sci alpino, Discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: trionfa Vonn, Pirovano a un soffio dal podio, Goggia lontana; Coppa del Mondo. Gigante : Odermatt vince ancora, Vinatzer e De Aliprandini steccano - La vittoria di Odermatt; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Tarvisio discesa libera e super G: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; LIVE! Discesa sprint per le donne in Coppa del Mondo a Zauchensee: Vonn regina, sono 84 vittorie in carriera! Pirovano quarta, male Goggia. LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Franzoni ci riprova, come sta Paris? La startlist - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 10. oasport.it

LIVE Sci alpino, Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia cerca la svolta, Vonn favorita - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist della discesa femminile di Tarvisio Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live ... oasport.it

LIVE! Discesa femminile di Tarvisio: Goggia, Vonn, Pirovano, Aicher, Hütter, Suter, Puchner - Winkelmann, 7 Puchner, 8 Pirovano, 9 Ledecka, 10 Goggia, 11 Vonn, 12 Lie, 13 Aicher, 14 Hütter, 15 ... eurosport.it

La prima volta a Tarvisio. Nicol Delago, 30 anni da Bressanone, è la regina sulla pista Di Prampero, dove ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi la discesa libera di Coppa del Mondo di sci alpino femminile - facebook.com facebook

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: alle 12.30 la rifinitura sul Lauberhorn - x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.