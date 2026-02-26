LIVE Sci alpino Prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA | Franzoni subito velocissimo Paris si nasconde

10.24 Mattia Casse è il più veloce in vetta con 6 centesimi su Franzoni. Arriva a metà pista a soli 13 centesimi di distacco. Chiude in seconda posizione a 64 centesimi dalla vetta. Al via ora lo statunitense Ryan Cochran-Siegle. 10.23 Vincent Kriechmayr è veloce in vetta ed è sui tempi di Franzoni, poi lascia oltre un secondo nel tratto centrale. Chiude in crescendo ma rimane comunque settimo a 1.77. Ancora un azzurro al cancelletto: Mattia Casse con il numero 14. 10.21 Il campione olimpico Franjo Von Allmen dopo un primo tratto vicino a Franzoni molla nel settore centrale e lascia oltre un secondo. Chiude in frenata ed è nono a 3.12. Alla partenza ora Vincent Kriechmayr. 🔗 Leggi su Oasport.it

