10.03 Il norvegese Adrian Smiseth Sejersted chiude con il tempo di 1:54.55. Al via ora il canadese James Crawford. 10.01 SI PARTE! Inizia la prima prova della discesa di Garmisch. Adrian Smiseth Sejersted è sul tracciato. 09.58 Pochi istanti e si incomincia. Adrian Smiseth Sejersted, con il pettorale numero 1, si prepara al cancelletto di partenza. 09.55 Le condizioni meteo al momento a Garmisch. Temperatura elevata di ben 4°, cielo sereno e assenza di vento. La neve, ad ogni modo, risulta ancora compatta. 09.49 La discesa vedrà 62 atleti al via. La partenza avverrà a quota 1.690 metri, l’arrivo a 770. Il dislivello è di 920 metri, mentre la lunghezza del tracciato è di 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: si parte! Franzoni e Paris studiano la Kandahar

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: alle 10.00 si parte. Franzoni e Paris studiano la Kandahar

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Paris e Franzoni studiano la Stelvio! La startlist

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Prova Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: Delago e Goggia velocissime, Brignone guardinga; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Brignone e Goggia; LIVE Sci alpino, Prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: Paris ritrova una pista gradita; Startlist seconda prova discesa Soldeu 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane.

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: nuovo assaggio per Brignone e Goggia. La startlistCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DALLE 10.00 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Prova Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: Delago e Goggia velocissime, Brignone guardingaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12:46 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima prova cronometrata della discesa ... oasport.it

''La cosa che mi piace di più dello sci alpino è l’adrenalina che provi durante le discese, sia in gara che in allenamento. È fantastico sentire la velocità e l’aria che ti arriva addosso, soprattutto per chi, come me, ha problemi di vista'' Leggi l’articolo tinyurl. - facebook.com facebook

Neanche il tempo di esultare per l’oro nello sci alpino che arrivano altri due capolavori azzurri: argento nello snowboard cross a squadre miste con Michela Moioli e Lorenzo Sommariva - risultato che ci permette di superare lo storico record di medaglie di Lille x.com