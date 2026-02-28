LIVE Sci alpino Discesa Garmisch 2026 in DIRETTA | inizia la gara

Alle 11:17 si è svolta la partenza della discesa di Garmisch 2026, con i pettorali di partenza che sono stati annunciati poco prima delle 10:15 per il supergigante femminile. Durante la gara, Bennett ha commesso alcune sbavature e ha segnato un tempo di 1:50 come primo riferimento. La diretta è in corso e gli aggiornamenti continuano a essere disponibili.

11:23 Si conferma in difficoltà il canadese Crawford, che allunga spesso le traiettorie e sembra sciare con pochissima sicurezza. Ben un secondo e 94 centesimi di ritardo per il nordamericano. Tocca all'austriaco Daniel Hemetsberger. 11:21 Sembra ottima la discesa di Rogentin, che balza al comando rifilando 59 centesimi al connazionale. 1:48.55 il tempo siglato dall'elvetico. Si prosegue con il canadese James Crawford. 11:19 Prova all'attacco sin dall'uscita dal cancelletto per l'elvetico Murisier. 1:49.14 e nuovo miglior tempo per lo svizzero. Ancora Svizzera in partenza con Stefan Rogentin. 11:17 Qualche piccola sbavatura per Bennett, che fissa il primo riferimento in 1:50.