Oggi si svolge la discesa libera di Garmisch, una delle tappe della Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. La gara è valida per la classifica generale e vede la partecipazione di numerosi sciatori di alto livello. I concorrenti stanno affrontando la pista con l’obiettivo di ottenere il miglior tempo possibile. La competizione è in corso e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della discesa libera di Garmisch, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Dopo le emozioni olimpiche si riparte nella storica località tedesca con gli azzurri che cercheranno di inscenare una nuova sfida Italia-Svizzera, duello che ha contraddistinto l’avvio del 2026. Appuntamento alle 11.15 con le prime discese sull’iconica pista Kandahar. Partenza prevista all’origine per le 11.45, ma a causa delle temperature più che primaverili registrate in queste ore l’organizzazione ha anticipato di mezz’ora lo start ufficiale. Primi numeri dunque favoriti a causa delle condizioni climatiche, con l’americano Bryce Bennet che aprirà le danze. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: Franzoni per un nuovo acuto

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: ultimi dettagli per Franzoni e ParisBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova cronometrata della discesa libera di Garmisch-Partenkirchen,...

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: Franzoni e Paris all’ultima rifinituraBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova cronometrata della discesa libera di Garmisch-Partenkirchen,...

Contenuti e approfondimenti su Discesa Garmisch.

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: Suter torna alla vittoria, Goggia sale sul podio e guadagna punti su tutte; Sci alpino oggi discesa libera femminile a Soldeu: a che ora e dove vederla in diretta; Rivivi il LIVE! Goggia terza in discesa, Suter torna a esultare; Sci Alpino oggi in TV, dove vedere la discesa femminile di Soldeu: orari e programma.

LIVE Sci alpino, Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: Suter torna alla vittoria, Goggia sale sul podio e guadagna punti su tutteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA MASCHILE A GARMISCH DALLE 10.00 I PETTORALI DI PARTENZA 12.52 ... oasport.it

LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia difende il pettorale rossoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist del superG femminile di Soldeu Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del ... oasport.it

Coppa del Mondo di Sci Alpino, domani alle 11:15 la Discesa Libera M a Garmisch : 6 Schieder, 7 Casse, 8 Paris, 13 Franzoni, 23 Innerhofer, 24 Alliod, 35 Bosca TV: Rai 2 ed Eurosport 1 x.com

Nell'ultima prova cronometrata della discesa libera di Garmisch, valida per la Coppa del Mondo di sci, il nostro Mattia Casse ottiene il miglior tempo chiudendo al comando. Brivido invece per Giovanni Franzoni. La medaglia d'argento olimpica di Milano Cortin - facebook.com facebook