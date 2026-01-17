LIVE Sci alpino Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA | inizia la gara subito Nicol Delago
Segui in tempo reale la gara di sci alpino a Tarvisio 2026. La discesa maschile si apre con la presenza di Nicol Delago, pronta a dare il massimo. Clicca sul link per aggiornamenti continui e per non perdere nessuna fase della competizione. Restate con noi per tutte le novità sulla gara in diretta.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 10.50 0.06 di ritardo al primo rilevamento e 0.50 di vantaggio al secondo per l’azzurra. 10.49 Stuhec mette il turbo e si porta al comando con 0.06 su Monsen. Tocca a Nicol Delago. La pista è perfetta per le sue caratteristiche. Occasione da provare a sfruttare, anche per timbrare la convocazione per i Giochi. 10.48 La slovena paga 18 centesimi al primo rilevamento e 29 al secondo. Poi entra nel banco di nebbia. 10.47 La neve è morbida, da ‘accarezzare’. 10.46 1’47?40 il tempo di Monsen. 🔗 Leggi su Oasport.it
