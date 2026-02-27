Benvenuti alla diretta della seconda prova cronometrata della discesa libera di Garmisch-Partenkirchen, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Seguiremo in tempo reale le ultime novità e i passaggi più significativi delle prove, offrendo aggiornamenti immediati su atleti e tempi. Rimanete con noi per tutte le informazioni sulla competizione in corso.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova cronometrata della discesa libera di Garmisch-Partenkirchen, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Giovanni Franzoni e Dominik Paris cercheranno di capitalizzare l’odierno training per rifinire gli ultimi dettagli in vista della gara di domani. Nella prima prova cronometrata disputata ieri mattina Giovanni Franzoni ha chiuso con il miglior tempo e si è confermato come uno dei punti di riferimento del panorama internazionale. Alle sue spalle l’inedito tandem composto dallo sloveno Martin Cater, staccato di 21 centesimi, e dallo svedese Felix Monsen, terzo a ventisei centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: ultimi dettagli per Franzoni e Paris

