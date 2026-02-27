LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA | Franzoni e Paris all’ultima rifinitura

In questa giornata si svolge la seconda prova di discesa libera a Garmisch, con atleti che si preparano all’ultima rifinitura prima della gara. La competizione si svolge sotto gli occhi di appassionati e addetti ai lavori, pronti a seguire ogni mossa delle squadre. Le luci sulla pista sono accese e l’atmosfera è tesa mentre i protagonisti si concentrano per affrontare la sfida.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova cronometrata della discesa libera di Garmisch-Partenkirchen, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Giovanni Franzoni e Dominik Paris cercheranno di capitalizzare l’odierno training per rifinire gli ultimi dettagli in vista della gara di domani. Nella prima prova cronometrata disputata ieri mattina Giovanni Franzoni ha chiuso con il miglior tempo e si è confermato come uno dei punti di riferimento del panorama internazionale. Alle sue spalle l’inedito tandem composto dallo sloveno Martin Cater, staccato di 21 centesimi, e dallo svedese Felix Monsen, terzo a ventisei centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

