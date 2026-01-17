LIVE Sci alpino Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA | Sofia Goggia cerca una scossa I pettorali di partenza

Segui in tempo reale la discesa maschile di Wengen e la discesa femminile a Tarvisio 2026. Aggiornamenti costanti su risultati, pettorali e classifiche, per rimanere informato sugli eventi dello sci alpino. Clicca qui per la diretta e non perdere nessuna fase della competizione.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA Il programma e la startlist della discesa femminile di Tarvisio Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della discesa libera femminile in programma a Tarvisio (Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 10.45, ci saranno 50 atlete da 16 Paesi. In casa Italia saranno otto le azzurre al via della gara odierna sulle 50 partenti: Nicol Delago partirà col 3, Laura Pirovano con l'8, Sofia Goggia col 10, Elena Curtoni col 23, Nadia Delago col 29, Sara Thaler col 35, Roberta Melesi col 37 e Sara Allemand col 45.

