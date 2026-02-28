LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA | Van der Poel trionfa al debutto stagionale Matteo Trentin in Top 15

Durante la Omloop Nieuwsblad 2026, Van der Poel ha vinto al suo debutto stagionale, mentre Matteo Trentin si è classificato tra i primi quindici. La gara si è conclusa alle 16:31, segnando la fine della diretta testuale dell’evento. È stata una giornata caratterizzata da un percorso impegnativo e da una lotta intensa tra i ciclisti presenti. La corsa ha tenuto gli appassionati con aggiornamenti in tempo reale.

16:31 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della Omloop Nieuwsblad. 16:25 Mathieu van der Poel è il sesto olandese a vincere la Omloop Nieuwsblad ME nella storia della corsa belga. L'ultimo prima di lui era stato Dylan van Baarle. 16:22 Van der Poel è il quarto corridore olandese a vincere in questa stagione. 16:19 Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) chiude quindicesimo ed è il migliore degli italiani. 16:17 Mathieu van der Poel conquista la cinquantasettesima vittoria della sua straordinaria carriera da professionista.