LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA | Van der Poel trionfa al debutto stagionale

Durante la corsa Omloop Nieuwsblad 2026, Mathieu van der Poel ha vinto al suo debutto stagionale, ottenendo la sua cinquantesiesima sesta vittoria da professionista. La gara è stata aggiornata in diretta e si è svolta con il supporto di aggiornamenti continui. La cronaca della corsa è disponibile con aggiornamenti in tempo reale, tra cui anche la copertura del Giro di Sardegna a partire dalle 13.40.

16:22 Van der Poel è il quarto corridore olandese a vincere in questa stagione. 16:19 Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) chiude quindicesimo ed è il migliore degli italiani. 16:17 Mathieu van der Poel conquista la cinquantasettesima vittoria della sua straordinaria carriera da professionista. 16:14 Completa il podio il belga Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG). 16:12 Mathieu van der Poel taglia il traguardo e, alla sua prima apparizione in questa corsa, vince la Omloop-Nieuwsblad. 16:10 L'olandese è ormai inarrivabile. Il suo vantaggio su Tim van Dijke (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG) è di 35" a meno di due chilometri dal traguardo.