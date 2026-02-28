LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA | inizia ufficialmente la corsa bagarre per andare in fuga

Alle 11.29, durante la corsa dell’Omloop Nieuwsblad 2026, il gruppo ha deciso di lasciar andare tre corridori in fuga, dando così il via alla bagarre per la conquista della vittoria. La competizione è partita ufficialmente e gli atleti stanno dando il massimo per inserirsi nella fuga. La corsa è in corso e la situazione si sta rapidamente definendo.

11.32 Tra gli italiani proveranno a mettersi in mostra Vincenzo Albanese (EF Education – EasyPost), Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) ed il duo della XDS Astana Team composto da Davide Ballerini ed Alberto Bettiol. 11.29 Il gruppo lascia andare i tre fuggitivi. Il distacco è ora di 1' 14" 11.27 I tre corridori in fuga sono Jelte Krijnsen (Team Jayco AlUla), Timo De Jong (Team Picnic PostNL) e Michiel Lambrecht (Team Flanders – Baloise) 11.23 Continuano gli attacchi. A muoversi questa volta sono un corridore del Team Flanders – Baloise e del TotalEnergies. 11.20 Attacco di Timo De Jong (Team Picnic PostNL). Gruppo subito allungato 11.17... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA: inizia ufficialmente la corsa, bagarre per andare in fuga Leggi anche: LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA: pochi minuti alla partenza ufficiale LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: grande bagarre per andare in fuga13:46 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa dell’UAE Tour. Una selezione di notizie su Omloop Nieuwsblad. Temi più discussi: LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA: Van der Poel l’uomo da battere; DIRETTA Omloop Nieuwsblad 2026 LIVE; Dove vedere in tv la Omloop Nieuwsblad 2026: orari, programma, streaming; 2026 NFL Scouting Combine - Defensive Linemen & Linebackers in Diretta Streaming. LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA: Van der Poel l’uomo da battereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Omloop Nieuwsblad 2026. oasport.it Liveblog Omloop Het Nieuwsblad 2026 - Mannen vertrokken uit Gent, veel wind verwacht in openingsfaseVolg de Omloop Het Nieuwsblad 2026 live op tv en support Mathieu van der Poel. Ontdek op welke zenders je de koers kunt zien en mis niets van de start van het wielerseizoen! wielerflits.be Omloop Nieuwsblad 2026 opens the classics season with 8 pave sectors and 12 walls. Live on Eurosport2 (13:30-16:15) and Discovery+ (13:30-16:50). Read more and see startlist, parcours and favorites in our guide. x.com Mathieu Van der Poel è pronto al suo debutto assoluto alla Omloop Nieuwsblad #OHN2026 - facebook.com facebook