LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | grande bagarre per andare in fuga

Oggi durante il UAE Tour 2026, i ciclisti hanno dato vita a una corsa intensa, con numerosi tentativi di fuga. La causa di questa battaglia tra le squadre è la voglia di guadagnare punti e migliorare la posizione generale. Gli attacchi sono continuati nel gruppo principale, ma nessuno è riuscito a scappare definitivamente. La tensione cresce mentre si avvicina il traguardo, e i corridori si preparano a uno sprint decisivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.32 Ancora attacchi in gruppo, senza però che nessuno sia riuscito ad andarsene. 10.29 Ripresi tutti i fuggitivi. Il gruppo rappresenta la testa della corsa. 10.28 Continuano gli attacchi in gruppo. 10.25 Il gruppo non ha nemmeno 10 secondi di ritardo dalla testa della corsa. 10.23 Ritmo elevatissimo in quest'avvio di tappa per entrare nella fuga di giornata. I primi 15 chilometri sono stati fatti ad oltre 50 kmh di media. 10.20 In testa alla corsa ci sono 8 corridori con meno di 10 secondi sul gruppo. 10.18 Jonas Geens (Alpecin – PremierTech) rientra su Paleni e Kessler.