Alle 11:00 è iniziata la copertura in diretta dell’Omloop Nieuwsblad 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla partenza ufficiale e sui momenti salienti della corsa. La diretta si concentra sugli eventi che si svolgono lungo il percorso, offrendo un resoconto dettagliato di quanto avviene in questa prima grande classica del calendario ciclistico. La cronaca si aggiorna costantemente, garantendo ai lettori tutte le informazioni più recenti.

11.03 Inizia la stagione delle Classiche del Nord con l’ottantunesima edizione della Omloop Het Nieuwsblad che darà il via alla stagione sulle pietre che caratterizza la primavera degli appassionati di ciclismo. 11.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della Omloop Nieuwsblad 2026. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Omloop Nieuwsblad 2026. Inizia la stagione delle Classiche del Nord con l’ottantunesima edizione della Omloop Het Nieuwsblad che darà il via alla stagione sulle pietre che caratterizza la primavera degli appassionati di ciclismo. Saranno 207,2 i chilometri da percorrere con partenza a Gent ed arrivo posto a Ninove. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA: pochi minuti alla partenza ufficiale

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Nor-Am St-Sauveur 2026 in DIRETTA: pochi minuti alla partenza, attesa per le azzurre

LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA: Van der Poel l’uomo da battereBuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Omloop Nieuwsblad 2026.

Aggiornamenti e notizie su Omloop Nieuwsblad.

Temi più discussi: LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA: Van der Poel l’uomo da battere; DIRETTA Omloop Nieuwsblad 2026 LIVE; Dove vedere in tv la Omloop Nieuwsblad 2026: orari, programma, streaming; 2026 NFL Scouting Combine - Defensive Linemen & Linebackers in Diretta Streaming.

LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA: Van der Poel l’uomo da battereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Omloop Nieuwsblad 2026. oasport.it

Dove vedere in tv la Omloop Nieuwsblad 2026: orari, programma, streamingInaugurata la stagione delle corse a tappe con il UAE Tour, è ora il momento delle prime classiche del 2026. Il calendario propone infatti in questo fine ... oasport.it

Omloop Nieuwsblad 2026 opens the classics season with 8 pave sectors and 12 walls. Live on Eurosport2 (13:30-16:15) and Discovery+ (13:30-16:50). Read more and see startlist, parcours and favorites in our guide. x.com

Mathieu Van der Poel è pronto al suo debutto assoluto alla Omloop Nieuwsblad #OHN2026 - facebook.com facebook