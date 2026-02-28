LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA | il plotone si avvicina al quartetto di testa

Alle ore 15.13, il gruppo principale ha un margine di 50 secondi rispetto a un quartetto di testa durante la corsa Omloop Nieuwsblad 2026. La diretta mostra l’avvicinamento del plotone ai primi quattro corridori. La gara prosegue con i ciclisti che affrontano le strade del percorso, mentre gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La corsa continua con i ciclisti ancora in fase di selezione.

15.22 I tre inseguitori hanno raggiunto i quattro fuggitivi. In testa ci sono dunque sei corridori: Jelte Krijnsen (Team Jayco AlUla), Alexis Renard (Cofidis), Vincent Van Hemelen (Team FLanders – Baloise), Alexys Brunel (TotalEnergies),Tim van Dijke (Red Bull – BORA – hansgrohe), Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG) e Mathieu Van Der Poel (Alpecin Premier Tech. 15.18 Anche Tim van Dijke (Red Bull – BORA – hansgrohe) si unisce a Van Der Poel e Vermeersch 15.15 Attenzione, si incendia la corsa nella salita di Molenberg, il gruppo si spezza. Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) cade, Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG) e Mathieu Van Der Poel (Alpecin Premier Tech) attaccano. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA: Van der Poel al debutto stagionale, diversi azzurri in garaBuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Omloop Nieuwsblad 2026.

