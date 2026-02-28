LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA | 5 in fuga il gruppo si rialza

Alle 12.20 si è conclusa la prima ora dell’Omloop Nieuwsblad 2026, con cinque ciclisti in fuga mentre il gruppo principale si è rialzato. La corsa, alla sua ottantunesima edizione, è partita da poco e le squadre monitorano attentamente gli attaccanti. La diretta continua con aggiornamenti su eventuali cambi di ritmo e spostamenti nel plotone.

12.23 In testa al gruppo ci sono la Soudal Quick Step e l'Alpecin Premier Tech 12.20 È trascorsa un'ora dall'inizio dell'ottantunesima edizione della Omloop Nieuwsblad. In questa prima fase di corsa il gruppo ha mantenuto una velocità media di 44.7 kmh. 12.17 Si rialza ora il gruppo con il distacco che lievita oltre i 3 minuti. 12.14 Alexis Renard (Cofidis), Clement Alleno (Burgos Burpellet BH), Vincent Van Hemelen (Team FLanders – Baloise) ed Alexys Brunel (TotalEnergies) sono rientrati su Krijnsen. 12.12 Attacco di 4 corridori che provano a riportarsi su Jelte Krijnsen 11.59 In stagione Krijnsen ha già ottenuto una terza posizione al Trofeo Ses Salines andato in scena il 29 gennaio.