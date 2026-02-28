LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA | 5 corridori in fuga gruppo a 3? 30?

Alle 12.38, l'Omloop Nieuwsblad 2026 è in corso con cinque corridori in fuga, mentre il gruppo principale si trova a circa 30 secondi di distanza. La corsa è in pieno svolgimento e si attendono sviluppi nelle prossime fasi. La diretta online permette di seguire gli aggiornamenti in tempo reale, con il Giro di Sardegna che partirà alle 13.40.

12.42 Quando il gruppo è stato fermato il distacco dalla testa della corsa era di 3' 15". Il vantaggio ovviamente resterà invariato 12.40 La testa della corsa sta affrontando il secondo settore di pavé, quello di Haaghoek, lungo 2000 metri 12.32 Subito dopo la conclusione dell’Haaghoek i corridori inizieranno il muro di Leberg (0.9 km al 3.7%) 12.29 La testa della corsa ha superato il Paddestraat, il primo settore di pavè di questa corsa. Tra cinque chilometri circa i corridori affronteranno l’Haaghoek, un settore di 2000 metri di sterrato 12.23 In testa al gruppo ci sono la Soudal Quick Step e l’Alpecin Premier Tech 12.20 È trascorsa un’ora dall’inizio dell’ottantunesima edizione della Omloop Nieuwsblad. 🔗 Leggi su Oasport.it

