Durante la corsa Omloop Nieuwsblad 2026, tre ciclisti sono in fuga mentre il gruppo principale si mantiene compatto e controlla la situazione. La gara si avvicina ai 20 chilometri dalla prima sezione di pavé a Paddestraat, lunga 1500 metri, e i corridori sono pronti a raggiungere questa parte del percorso. La diretta segue passo passo l’evoluzione della gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DI SARDEGNA DALLE 13.40 11.41 Tra poco più di 20 chilometri i corridori arriveranno al primo settore di pavè, quello di Paddestraat lungo 1500 metri 11.38 I due corridori si sono rialzati velocemente e mantengono una ventina di secondi sul gruppo. Vedremo se si rialzeranno o riusciranno a rientrare su Jelte Krijnsen 11.36 Caduta in fuga! Finiscono a terra Timo De Jong e Michiel Lambrecht. 11.35 Si riavvicina il gruppo con il distacco che è ora di una trentina di secondi. Vedremo se qualcuno proverà ad inserirsi nella fuga di giornata. 11.32 Tra gli italiani proveranno a mettersi in mostra Vincenzo Albanese (EF Education – EasyPost), Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) ed il duo della XDS Astana Team composto da Davide Ballerini ed Alberto Bettiol. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA: 3 corridori in fuga ma il gruppo controlla Leggi anche: LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA: inizia ufficialmente la corsa, bagarre per andare in fuga Leggi anche: LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA: pochi minuti alla partenza ufficiale Tutto quello che riguarda Omloop Nieuwsblad. Temi più discussi: LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA: Van der Poel l’uomo da battere; DIRETTA Omloop Nieuwsblad 2026 LIVE; Dove vedere in tv la Omloop Nieuwsblad 2026: orari, programma, streaming; 2026 NFL Scouting Combine - Defensive Linemen & Linebackers in Diretta Streaming. LIVE Omloop Nieuwsblad 2026 in DIRETTA: 3 corridori in fuga ma il gruppo controllaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Omloop Nieuwsblad 2026. oasport.it Liveblog Omloop Het Nieuwsblad 2026 – Drie koplopers vooruit, veel wind verwacht in openingsfaseVolg de Omloop Het Nieuwsblad 2026 live! Alle details over het parcours, deelnemers en weersverwachting. Mis niets van de voorjaarsklassieker. Lees nu mee! wielerflits.nl Omloop Nieuwsblad 2026 opens the classics season with 8 pave sectors and 12 walls. Live on Eurosport2 (13:30-16:15) and Discovery+ (13:30-16:50). Read more and see startlist, parcours and favorites in our guide. x.com Mathieu Van der Poel è pronto al suo debutto assoluto alla Omloop Nieuwsblad #OHN2026 - facebook.com facebook