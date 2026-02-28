LIVE MotoGP GP Thailandia 2026 in DIRETTA | Bezzecchi scivola dopo il duello con Marquez

Durante il Gran Premio di Thailandia 2026 si sono verificati diversi eventi significativi: Bezzecchi è scivolato dopo un duello con Marquez, mentre Acosta si è mantenuto attaccato a Marquez nonostante le difficoltà. In classifica, Bagnaia si è piazzato ottavo, Marini decimo, Morbidelli sedicesimo, Bastianini diciassettesimo e Pirro ventunesimo. La gara continua con aggiornamenti in tempo reale.

-8 Gli italiani: 8° Bagnaia, 10° Marini, 17° Morbidelli, 18° Bastianini, 21° Pirro. -8 Prova ad allungare Marquez. 3 decimi su Acosta, 1.2 su Fernandez e 2.0 su Martin. -9 Bagnaia ha recuperato 5 posizioni rispetto alla griglia di partenza. -9 Acosta prova a rimanere in scia a Marquez. I primi due sono scappati via, Fernandez ad un secondo. -10 Sono bastate due tornate, purtroppo, per farci capire perché ben difficilmente Bezzecchi potrà giocarsi il Mondiale con Marquez. Almeno quest’anno. 1 Marc Marquez (#93) — Ducati — 1:30.462 2 Pedro Acosta (#37) — KTM — +0.262 3 Raul Fernandez (#25) — Aprilia — +1.094 4 Jorge Martin (#89) — Aprilia — +1.355 5 Joan Mir (#36) — Honda — +1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi scivola dopo il duello con Marquez LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marquez tra qualifiche e SprintBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del primo week end del Mondiale 2026 di MotoGP. Leggi anche: MotoGP, GP Thailandia 2026: si prospetta ‘il duello dei Marchi’? Marquez e Bezzecchi sugli scudi Approfondimenti e contenuti su MotoGP. Temi più discussi: MotoGP GP Thailandia, dove vedere la gara di Buriram: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi domina le pre-qualifiche, Bagnaia fuori dalla top10; Moto GP 2026, orari tv italiani del Gran Premio della Thailandia: dove vedere qualifiche, sprint e gare; DIRETTA MotoGP, GP Thailandia 2026: Live Sprint, è subito Bezzecchi vs Marquez. Diretta Sprint GP Thailandia: MotoGP LIVE Buriram, Bezzecchi parte in pole davanti a Marquez, Bagnaia solo 13°Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP della Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026. Si corre sul Circuito di Buriram. Sono previsti 13 giri. sport.virgilio.it MotoGP | GP Thailandia 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)Diretta Sprint Race MotoGP Thailandia MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il Chang International Circuit di Buriram per la diretta della Sprint Race del Gran Premio della Thail ... motograndprix.motorionline.com LIVE SPRINT RACE BURIRAM MOTOGP! YouTube ore 08.45! https://youtube.com/live/Fn0xNl2cqk0 #motogp #superbike #mercato #26live #YouTubeLive #test #aldeguer #marquez #ducati #bagnaia #buriram #bulega #superbike #misterhelmet #carburo #n - facebook.com facebook Bezzecchi conquista la prima pole position dell'anno con brivido finale RISULTATI tinyurl.com/ThaiGPQuali #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #ThaiGP x.com