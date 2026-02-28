LIVE MotoGP GP Thailandia 2026 in DIRETTA | Bezzecchi scivola dopo il duello con Marquez

Da oasport.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Gran Premio di Thailandia 2026 si sono verificati diversi eventi significativi: Bezzecchi è scivolato dopo un duello con Marquez, mentre Acosta si è mantenuto attaccato a Marquez nonostante le difficoltà. In classifica, Bagnaia si è piazzato ottavo, Marini decimo, Morbidelli sedicesimo, Bastianini diciassettesimo e Pirro ventunesimo. La gara continua con aggiornamenti in tempo reale.

-8 Gli italiani: 8° Bagnaia, 10° Marini, 17° Morbidelli, 18° Bastianini, 21° Pirro. -8 Prova ad allungare Marquez. 3 decimi su Acosta, 1.2 su Fernandez e 2.0 su Martin. -9 Bagnaia ha recuperato 5 posizioni rispetto alla griglia di partenza. -9 Acosta prova a rimanere in scia a Marquez. I primi due sono scappati via, Fernandez ad un secondo. -10 Sono bastate due tornate, purtroppo, per farci capire perché ben difficilmente Bezzecchi potrà giocarsi il Mondiale con Marquez. Almeno quest’anno. 1 Marc Marquez (#93) — Ducati — 1:30.462 2 Pedro Acosta (#37) — KTM — +0.262 3 Raul Fernandez (#25) — Aprilia — +1.094 4 Jorge Martin (#89) — Aprilia — +1.355 5 Joan Mir (#36) — Honda — +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

live motogp gp thailandia 2026 in diretta bezzecchi scivola dopo il duello con marquez
© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi scivola dopo il duello con Marquez

LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sfida Marquez tra qualifiche e SprintBuongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del primo week end del Mondiale 2026 di MotoGP.

Leggi anche: MotoGP, GP Thailandia 2026: si prospetta ‘il duello dei Marchi’? Marquez e Bezzecchi sugli scudi

Approfondimenti e contenuti su MotoGP.

Temi più discussi: MotoGP GP Thailandia, dove vedere la gara di Buriram: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi domina le pre-qualifiche, Bagnaia fuori dalla top10; Moto GP 2026, orari tv italiani del Gran Premio della Thailandia: dove vedere qualifiche, sprint e gare; DIRETTA MotoGP, GP Thailandia 2026: Live Sprint, è subito Bezzecchi vs Marquez.

Diretta Sprint GP Thailandia: MotoGP LIVE Buriram, Bezzecchi parte in pole davanti a Marquez, Bagnaia solo 13°Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP della Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026. Si corre sul Circuito di Buriram. Sono previsti 13 giri. sport.virgilio.it

live motogp gp thailandiaMotoGP | GP Thailandia 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)Diretta Sprint Race MotoGP Thailandia MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il Chang International Circuit di Buriram per la diretta della Sprint Race del Gran Premio della Thail ... motograndprix.motorionline.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.