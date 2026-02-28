LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | chi si prenderà la frazione regina?

Oggi si svolge la quarta tappa del Giro di Sardegna 2026, con una frazione regina che attirerà l’attenzione degli appassionati. La corsa è in corso e gli spettatori seguono in tempo reale gli sviluppi della gara attraverso questa diretta testuale. Gli atleti stanno affrontando i tratti più impegnativi del percorso, mentre gli spettatori possono aggiornarsi cliccando sul link dedicato.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Sardegna 2026. Entra nel vivo la corsa a tappe sarda con la frazione regina di questa edizione con partenza ad Arbatax ed arrivo a Nuoro 153,6 chilometri dopo. Non ci sarà pianura in questa tappa che prevede quattro salite ufficiali e tanti strappi. La strada inizierà leggermente a salire sin dalla partenza con i corridori che dopo pochi chilometri affronteranno il Passo Genna Silana (20.3 km al 4.2% di pendenza media). Sarà la volta poi di una lunga discesa che porterà ai piedi del Passo Litu (2.5 km al 9.8%) seguito dal Dorgali (6.8 km al 5.