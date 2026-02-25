LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Garibbo sorprende Zana al termine di una frazione movimentata

Da oasport.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
live giro di sardegna 2026 tappa di oggi in diretta garibbo sorprende zana al termine di una frazione movimentata
© Oasport.it - LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Garibbo sorprende Zana al termine di una frazione movimentata

15:23 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Sardegna 2026. Appuntamento a domani. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. 1-Nicolò Garibbo (ITA, Team Ukyo) 4:39.092-Filippo Zana (Soudal Quick Step) s.t. 3-Urko Berrade (ESP, Equipo Kern Pharma) s.t.4-Gianmarco Garofoli (ITA, Soudal Quick Step) s.t.5-Giacomo Ballabio (ITA, Team Vorarlberg) +0:53 6-Louis Vervaeke (BEL, Soudal Quick Step) s.t 7-Ibon Ruiz Sedano (ESP, Equipo Kern Pharma) s.t8-Samuele Zoccarato (ITA, MBH Bank CSB Telecom Fort) s.t.9-Tommaso Dati (Team Ukyo) s.t.10-Federico Iacomoni (Team Ukyo) s.t. 15:17 Gioia e lacrime per il ragazzo ligure che corre per il Team Ukyo, che domani indosserà la maglia di leader. 15:16 Sprint lunghissimo di Nicolò Garibbo, che si aggiudica il testa a testa con un forse troppo generoso Zana. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche:
LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: al comando quattro fuggitivi con Zana
LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Zana riagguanta i fuggitivi

Temi più discussi: Al via il Giro di Sardegna: da Castelsardo a Olbia in diretta su Rai e Hbo Max; LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: subito una frazione mossa; Ciclismo, Giro della Sardegna 2026: a Olbia la tappa finale; Ciclismo Giro Sardegna 2026, 1º tappa Castelsardo-Bosa mercoledì 25 febbraio: percorso, altimetria, orari, diretta tv.

LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: subito una frazione mossaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Sardegna 2026. Dopo 5 anni di ... oasport.it

Oggi parte il Giro della SardegnaLa prima tappa parte oggi da alcuni tra i borghi più belli d´Italia, da Castelsardo a Bosa: nelle cinque tappe vengono attraversate tutte le otto province, molti centri abitati sia della costa sia del ... alguer.it