LIVE Giro di Sardegna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Garibbo sorprende Zana al termine di una frazione movimentata
15:23 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Sardegna 2026. Appuntamento a domani. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. 1-Nicolò Garibbo (ITA, Team Ukyo) 4:39.092-Filippo Zana (Soudal Quick Step) s.t. 3-Urko Berrade (ESP, Equipo Kern Pharma) s.t.4-Gianmarco Garofoli (ITA, Soudal Quick Step) s.t.5-Giacomo Ballabio (ITA, Team Vorarlberg) +0:53 6-Louis Vervaeke (BEL, Soudal Quick Step) s.t 7-Ibon Ruiz Sedano (ESP, Equipo Kern Pharma) s.t8-Samuele Zoccarato (ITA, MBH Bank CSB Telecom Fort) s.t.9-Tommaso Dati (Team Ukyo) s.t.10-Federico Iacomoni (Team Ukyo) s.t. 15:17 Gioia e lacrime per il ragazzo ligure che corre per il Team Ukyo, che domani indosserà la maglia di leader. 15:16 Sprint lunghissimo di Nicolò Garibbo, che si aggiudica il testa a testa con un forse troppo generoso Zana. 🔗 Leggi su Oasport.it
