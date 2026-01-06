Elezioni provinciali sette liste per dieci seggi | è iniziato il risiko delle candidature

Sono aperte le candidature per le elezioni provinciali, con sette liste in corsa per conquistare dieci seggi. La fase di definizione delle candidature si sta intensificando, mentre i nomi e le alleanze cominciano a delinearsi. In questo contesto, si configura un profilo di competizione che richiede attenzione e analisi. La situazione, ormai quasi definitiva, si sviluppa tra incontri informali e strategie in evoluzione.

Tempo di lettura: 3 minuti Il quadro è definito, almeno sulla carta. Le liste iniziano a prendere forma, i nomi circolano con sempre meno prudenza e i contatti si moltiplicano sottotraccia. Le elezioni provinciali non sono ancora iniziate ufficialmente, ma la partita è già entrata nel vivo. Sette liste per dieci seggi. E una data cerchiata in rosso: sabato 28 febbraio 2026. La maggioranza prova a blindare il fortino. Tre liste in campo. Due marchiate Noi di Centro, una per gli alleati ormai stabilmente "organici" di Essere Democratici. Mastella osserva, coordina, suggerisce. Nulla è lasciato al caso.

