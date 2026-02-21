LIVE Cobolli-Korda ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA | l’azzurro si gioca l’accesso in finale

Cobolli-Korda ha raggiunto la semifinale dell’ATP di Delray Beach a causa di una vittoria convincente contro un avversario esperto. Il giovane tennista italiano ha mostrato grande determinazione e precisione sul campo, conquistando il passaggio del turno in due set. Questa fase della competizione rappresenta un passo importante nella sua carriera. La sfida per l’accesso in finale si svolge oggi pomeriggio, attirando l’attenzione degli appassionati italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale della prima semifinale del singolare nel programma di oggi dell'ATP 250 a Delray Beach. L'azzurro Flavio Cobolli si gioca l'accesso in finale contro lo statunitense Korda. Il numero 20 ATP negli incontri precedenti opposto al nativo di Bradenton è sotto per 2-0. Entrambe le partite si sono giocate nel 2024. Il primo risale agli Internazionali d'Italia dove l'americano ebbe qualche screzio con il pubblico ma alla fine dopo una battaglia, non solo sul campo, si aggiudicò il match in tre set.