Cobolli in finale all’Atp Acapulco 2026 affronterà Tiafoe

Flavio Cobolli ha raggiunto la finale dell’Atp Acapulco 2026, torneo ATP 500 con un montepremi di 2.469.000 dollari. In questa gara, affronterà Tiafoe, che ha superato il suo avversario nelle semifinali. La finale si terrà nei prossimi giorni e determinerà il vincitore del torneo.

Flavio Cobolli ha raggiunto la finale all’Atp Acapulco 2026, Atp 500 dotato di un montepremi di 2.469.450 dollari che si sta disputando sul cemento dell’Arena GNP di Acapulco, in Messico.Nella notte italiana il 23enne romano, n.19 del ranking e quinto favorito del seeding, si è imposto per 7-6(5), 3-6, 6-4, dopo quasi due ore e mezzo di lotta, sul serbo Miomir Kecmanovic, n.84 Atp (ma è arrivato fino al n.27 tre anni fa), che lo aveva battuto al primo turno del ‘250’ di Napoli nel 2022, recuperando un break di svantaggio nel set decisivo.“Abbiamo giocato una partita incredibile – ha detto l’azzurro nell’intervista in campo -. Sono davvero felice di essere in finale per la prima volta qui in Messico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

