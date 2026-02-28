LIVE Civitanova-Verona Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | seconda semifinale in tempo reale

Alle ore attuali si sta svolgendo la seconda semifinale della Supercoppa Italiana di volley tra la Lube Civitanova e il Verona. La partita è in corso e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale. La cronaca testuale viene trasmessa in diretta, permettendo di seguire ogni punto e sviluppo del match. I tifosi possono cliccare sul link dedicato per aggiornamenti continui sull’evento.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lube Civitanova Marche e Rana Verona Volley, valido per la seconda semifinale della Del Monte Supercoppa Italiana. Il programma inizierà alle 15.30 con la prima sfida, quella tra Itas Trentino Volley e Sir Safety Perugia. Tra le due squadre protagoniste di questa avvincente sfida è difficile decretare una favorita, visto che parliamo di due squadre che hanno vissuto e stanno vivendo stagioni diverse. Civitanova ha chiuso al sesto posto la regular season dopo una prima parte di stagione di troppa sofferenza rispetto a quelle che sono le qualità della squadra di Giampaolo Medei. 🔗 Leggi su Oasport.it

