LIVE Civitanova-Verona Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio della seconda semifinale

Alle 15 si svolge la semifinale tra Trento e Perugia nella Supercoppa Italiana di volley 2026, seguita poco dopo dalla partita tra Civitanova e Verona. La seconda semifinale si avvicina alla sua apertura in diretta, mentre i tifosi restano in attesa degli sviluppi. Gli incontri sono trasmessi in tempo reale e aggiornati online per seguire ogni momento delle sfide.

LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15.30 17.52 La vittoria di Perugia nei confronti di Trento è stata schiacciante con i parziali di 25-19, 25-20 e 25-20. 17.50 Mancano dieci minuti all'inizio della sfida, con le due squadre che stanno ultimando il riscaldamento sul parquet del Palatrieste, casa delle Final Four di Supercoppa. 17.47 Terminata la regular season, Verona ha chiuso al secondo posto in classifica mentre Civitanova solo al sesto dopo una prima parte di stagione sicuramente altalenante. 17.45 Se dobbiamo scegliere una favorita, anche se la sfida resta lo stesso apertissima, forse è Verona ad avere una marcia in più rispetto a Civitanova, anche se i veneti non stanno affrontando un momento freschissimo viste le due sconfitte di fila in campionato.