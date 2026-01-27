LIVE Civitanova-Leuven Champions League volley 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del match del club marchigiano

La partita di Champions League volley tra Civitanova e Leuven è in diretta. Il match si svolge a Civitanova Marche e coinvolge due squadre con storie diverse in questa edizione. Segui aggiornamenti e risultati in tempo reale per rimanere informato sull’andamento della sfida.

20.15 La squadra belga non ha ancora vinto un match in questa edizione della Champions League: non essendo una squadra incredibilmente strutturata, non hanno neanche vinto un set. 20.12 L'andata del match è terminata 0-3 per gli attuali padroni di casa, che vogliono confermare l'ottimo risultato. 20.10 Buonasera amici di OA Sport, sta per iniziare il match tra Civitanova e Leuven. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra Cucine Lube Civitanova e Volley Haasrode Leuven, incontro valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League di volley maschile.

