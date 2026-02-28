LIVE Civitanova-Verona Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | inizia la seconda semifinale!

Alle 15 si è aperta la seconda semifinale della Supercoppa Italiana di volley tra Civitanova e Verona, con la partita in corso. La diretta segue anche l’incontro tra Trento e Perugia, disponibile immediatamente sul sito. Entrambe le gare si sono svolte senza interruzioni, offrendo aggiornamenti continui sui punteggi e le azioni più importanti. La partita tra Civitanova e Verona è visibile in tempo reale.

LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15.30 10-9 Boninfante sceglie Nikolov che lo ripaga con un pallonetto bello e vincente. 9-9 Colpo pazzesco di Christenson che trova le mani del muro in una situazione complicatissima. 7-6 Che diagonale di Bottolo che è bravo a nascondere il pallone e trovare il centro del campo con un colpo potente. 2-2 Primo attacco di Nikolov e primo errore per lo schiacciatore bulgaro. 2-1 Keita cerca una diagonale tanto stretta quanto impossibile da tenere in campo. La palla esce. 17.57 Squadre in campo per il saluto di rito prima dell'inizio del match. 17.55 Civitanova ha vinto entrambe le partite in regular season, sia all'andata che al ritorno. Semifinals Trentino vs Perugia — 2:30 PM UTC Verona vs Civitanova — 5:00 PM U GAME DAY - Semifinale Del Monte Supercoppa Oggi è il giorno della semifinale della Del Monte Supercoppa Pronti a combattere insieme! Sabato 28 Febbraio Ore 18.00 Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona PalaTrieste Rai Sport e VB