LIVE Civitanova-Verona 0-2 Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | i marchigiani cercano la reazione giusta nel terzo set 9-2

La partita tra Civitanova e Verona si sta giocando in diretta, con Verona avanti 2-0 nei set. I marchigiani cercano di reagire nel terzo set, attualmente con un punteggio di 9-2. La gara fa parte della Supercoppa Italiana di volley 2026 e viene seguita in tempo reale. È possibile aggiornare la diretta anche sulla partita tra Trento e Perugia, che si svolge dalle 15.

LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15.30 10-4 Attacco di seconda intenzione di Christensen che trova il vincente. Videocheck chiesto dalla Lube per i quattro tocchi eventuali di Verona. 28-30 SECONDO SET A VERONA! QUATTRO TOCCHI DI CIVITANOVA! La Lube regala il secondo parziale ai suoi avversari che sono ad un set dalla finale. 28-29 Che colpo di Sani che trova il colpo morbido su una palla staccata da rete e difficile da attaccare. 28-28 Nikolov non è da meno e piazza la diagonale che annulla il set point di Verona. 26-27 CHE ACE DI DARLAN! Set point per Verona che ha il brasiliano in battuta. 26-25 Errore al servizio di Cortesia.