LIVE Civitanova-Verona 0-1 Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | veneti vicini al secondo set ma occhio ai marchigiani 18-20

Nel match di Supercoppa Italiana volley tra Civitanova e Verona, il punteggio vede i veneti in vantaggio 1-0 dopo il primo set. Verona è vicina a chiudere il secondo, con il punteggio di 18-20, mentre Civitanova cerca di reagire. La partita è disponibile in diretta e gli aggiornamenti continuano con la semifinale tra Trento e Perugia, prevista dalle 15.

LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15.30 28-29 Che colpo di Sani che trova il colpo morbido su una palla staccata da rete e difficile da attaccare. 28-28 Nikolov non è da meno e piazza la diagonale che annulla il set point di Verona. 26-27 CHE ACE DI DARLAN! Set point per Verona che ha il brasiliano in battuta. 26-25 Errore al servizio di Cortesia. Set point per Civitanova con Bottolo in battuta. 24-24 Muro a tre su Nikolov che non è convinto e spera che il pallone sia uscito. 18-20 Keita spinge il palleggio sul muro avversario e la palla esce, guizzo intelligentissimo del giocatore di Verona. 17-18 Sbaglia anche Cortesia alla battuta.