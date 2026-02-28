LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | Riva si afferma nei 1500 m Iapichino quasi certa del primo posto
Durante i Campionati Italiani indoor 2026 di atletica, Riva ha conquistato la vittoria nei 1500 metri, mentre Iapichino si avvicina al primo posto nella classifica generale. Nella sessione pomeridiana, Bertelli ha vinto nel salto con l’asta con un risultato di 5.63 metri. La diretta continua con aggiornamenti su tutte le discipline in corso.
17:07 Torniamo al salto con l’asta. Bertelli, al momento al comando, si prepara all’ultimo salto. 17:04 Riva arriva primo sprintando nel giro finale su Arese con il tempo finale di 3:59.34. Il classe 2000 vince una gara prevalentemente tattica. 17:02 Riva è al momento davanti ma nessuno sembra voler spingere a tre giri dalla conclusione. 16:52 Vince Sveva Gerevini che è partita subito forte confermando l’andamento in tutta la gara. 16:44 Larissa Iapichino salta ancora. Questa volta a 6.71. Ancora meno del suo miglior salto. Rimane comunque in prima posizione, ormai quasi confermata. 16:43 Besana ottiene il primo posto con 8.14. Mosetti seconda con 8. 🔗 Leggi su Oasport.it
