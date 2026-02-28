Durante i Campionati Italiani indoor 2026 in diretta, il marciatore Fortunato si è posizionato immediatamente in testa nei 5000 metri, mantenendo un vantaggio considerevole sugli avversari. La sua performance ha attirato l'attenzione dei presenti, mentre gli altri atleti continuano a correre lungo il percorso. I risultati aggiornati sono disponibili cliccando sul link per seguire l'evento in tempo reale.

15:12 Nell’ultimo km l’atleta di Andria era sotto i 3:28. gran prestazione del classe ’94. 15:10 Vittoria e nuovo record di Fortunato! 17:54.52 per il pugliese che scrive il nuovo record mondiale. 15:05 14:26.07 al 4km per Fortunato! Sarà difficile ma può battere il suo primato mondiale. 15:03 Siamo verso i 3000m. Il nativo di Andria è sempre primo e sta mostrando un ottima performance. Dietro Pichiottino che ha da poco superato Orsoni. 14:59 Nei 5000m di marcia Fortunato è sempre in testa e la sua vittoria sembra quasi certa dato il notevole vantaggio dal resto del gruppo. 14:58 Stanno facendo il loro ingresso le atlete del salto in lungo femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Fortunato subito avanti nei 5000m di marcia

