LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | Fortunato subito avanti nella marcia 5000m

Durante i Campionati Italiani indoor 2026, Fortunato si è inserito in testa nella marcia 5000 metri, superando Orsoni, Picchiottino e Andrei. La gara è in corso e i partecipanti stanno disputando la fase iniziale della competizione. La diretta segnala una posizione di vantaggio per Fortunato rispetto agli altri atleti in gara.

15:03 Siamo verso i 3000m. Il classe ’94 è sempre primo e sta mostrando un ottima performance. Dietro Pichiottino che ha da poco superato Orsoni. 14:59 Nei 5000m di marcia Fortunato è sempre in testa e la sua vittoria sembra quasi certa dato il notevole vantaggio dal resto del gruppo. 14:58 Stanno facendo il loro ingresso le atlete del salto in lungo femminile. Attenzione soprattutto a Larissa Iapichino. La campionessa d’Europa ci sorprenderà ancora? 14:57 Orsoni e Picchiottino hanno ormai staccato Andrei che rimane comunque in quarta posizione. 14:55 Il classe ’94 al 1km passa in 33:40.01. Sta mantenendo un ritmo molto alto e si trova ancora in testa al gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

