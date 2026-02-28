In diretta dai Campionati Italiani indoor 2026 di atletica, Palmisano si impone nella marcia 3000 metri mentre Di Fabio stabilisce un nuovo record U20. Alle 14:37, i partecipanti sono stati aggiornati con Zoboli che si posiziona al quarto posto. La competizione prosegue con numerosi atleti in gara, offrendo un quadro completo delle prestazioni odierne.

14:37 Quarto posto per Zoboli. Quinto per Casiraghi. Sesto per Lucentini. Settimo per Miconi. Ottavo per Perullo. Nono per Discepoli. Decimo per Pascale. Ritiro per Carissimi. NP per Marini e Tomassoni. 14:34 Fiorini è seconda con 12:12.41. Terza Di Fabio che con lo score di 12:31.40 fa il nuovo record U20. 14:33 Palmisano vince con 11:56.74! La sua miglior prestazione stagionale. Il record della categoria Master resta però a Eleonora Giorgi. 14:32 Ultimo giro! La classe ’91 sta facendo ormai una gara a parte. Fiorini ormai staccata rimane in 2 posizione. 14:29 Palmisano stacca Fiorini! Mancano 4 giri e la nativa di Mottola sembra aver la gara in tasca. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Palmisano detta legge nella marcia 3000m. Di Fabio nuovo record U20

LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Dosso e Iapichino illuminano il sabato, c’è PalmisanoBuongiorno e benvenuti alla diretta live dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica: dopo l’antipasto di ieri pomeriggio con il getto del...

LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Dosso e Iapichino le più attese, c’è Palmisano14:07 Si sta svolgendo in questo preciso momento il salto in lungo Pentathlon femminile.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Campionati Italiani.

Temi più discussi: LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Dosso e Iapichino illuminano il sabato, c’è Palmisano; LIVE Assoluti indoor al via con il peso; Atletica oggi, Campionati Italiani cross 2026: orari, tv, programma, streaming; FIDAL PUGLIA. Weekend Recap: Cross Juniores, splendido bronzo per Viviana Marinelli ai Campionati italiani.

LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: si comincia con il Salto in lungo Pentathlon femminile. Gerevini e Benussi sono in vettaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Partecipanti Campionati Italiani 14:25 Palmisano e Fiorini ormai sembrano fare una gara a parte. Doppiate ... oasport.it

Campionati Italiani atletica indoor 2026 oggi in tv: programma sabato 28 febbraio e streamingDopo il prologo di ieri riservato al getto del peso, entrano nel vivo i Campionati Italiani indoor 2026 di atletica. Il PalaCasali di Ancona si appresta ... oasport.it

A Mariano Comense, nei Campionati italiani invernali di lanci, Sara Fantini (Carabinieri) oro nel martello con la misura di 68,73. Argento per Rachele Mori (66,26 Fiamme Gialle) e bronzo a Keren Mbongo (Assindustria Sport, 61,72 campionessa anche tra le U - facebook.com facebook

2^ sessione - Campionati Italiani Primaverili Esordienti Nuoto Pinnato - 21 Febbraio 2026 dlvr.it/TRCTb4 x.com