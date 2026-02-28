LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | Palmisano detta legge nella marcia 3000m Di Fabio nuovo record U20
In diretta dai Campionati Italiani indoor 2026 di atletica, Palmisano si impone nella marcia 3000 metri mentre Di Fabio stabilisce un nuovo record U20. Alle 14:37, i partecipanti sono stati aggiornati con Zoboli che si posiziona al quarto posto. La competizione prosegue con numerosi atleti in gara, offrendo un quadro completo delle prestazioni odierne.
14:37 Quarto posto per Zoboli. Quinto per Casiraghi. Sesto per Lucentini. Settimo per Miconi. Ottavo per Perullo. Nono per Discepoli. Decimo per Pascale. Ritiro per Carissimi. NP per Marini e Tomassoni. 14:34 Fiorini è seconda con 12:12.41. Terza Di Fabio che con lo score di 12:31.40 fa il nuovo record U20. 14:33 Palmisano vince con 11:56.74! La sua miglior prestazione stagionale. Il record della categoria Master resta però a Eleonora Giorgi. 14:32 Ultimo giro! La classe ’91 sta facendo ormai una gara a parte. Fiorini ormai staccata rimane in 2 posizione. 14:29 Palmisano stacca Fiorini! Mancano 4 giri e la nativa di Mottola sembra aver la gara in tasca. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Dosso e Iapichino illuminano il sabato, c’è PalmisanoBuongiorno e benvenuti alla diretta live dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica: dopo l’antipasto di ieri pomeriggio con il getto del...
LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Dosso e Iapichino le più attese, c’è Palmisano14:07 Si sta svolgendo in questo preciso momento il salto in lungo Pentathlon femminile.
LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: si comincia con il Salto in lungo Pentathlon femminile. Gerevini e Benussi sono in vettaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Partecipanti Campionati Italiani 14:25 Palmisano e Fiorini ormai sembrano fare una gara a parte. Doppiate ... oasport.it
Campionati Italiani atletica indoor 2026 oggi in tv: programma sabato 28 febbraio e streamingDopo il prologo di ieri riservato al getto del peso, entrano nel vivo i Campionati Italiani indoor 2026 di atletica. Il PalaCasali di Ancona si appresta ... oasport.it
