Campionati italiani Assoluti indoor | Fortunato record del mondo Iapichino vince – LIVE

Durante i campionati italiani Assoluti indoor a Ancona, Fortunato ha stabilito un record del mondo, mentre Iapichino ha conquistato la vittoria nella sua gara. La competizione si svolge al PalaCasali, dove si sono anche distinti Palmisano e altri atleti. La manifestazione ha visto diverse performance significative nel corso di questa giornata.

I campionati italiani Assoluti indoor si stanno svolgendo ad Ancona: vittoria agevole per Palmisano, bene anche Fortunato Il PalaCasali di Ancona è teatro dei campionati italiani Assoluti indoor e sta riservando diverse emozioni nel sabato di oggi. Una delle grandi protagoniste è stata Antonella Palmisano, capace di vincere con ampio distacco la marcia 3000m donne.

