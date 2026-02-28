LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | Di Lazzaro sorprende Succo e Carmassi Chilà 8 metri

Durante i Campionati Italiani indoor 2026 di atletica, la gara di salto in lungo maschile è entrata nella penultima rotazione, con atleti che si sfidano per le prime posizioni. Tra i partecipanti, Di Lazzaro ha superato Succo e Carmassi, mentre Chilà ha raggiunto gli otto metri. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale su tutte le discipline in corso.