LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | Di Lazzaro sorprende Succo e Carmassi Chilà 8 metri
Durante i Campionati Italiani indoor 2026 di atletica, la gara di salto in lungo maschile è entrata nella penultima rotazione, con atleti che si sfidano per le prime posizioni. Tra i partecipanti, Di Lazzaro ha superato Succo e Carmassi, mentre Chilà ha raggiunto gli otto metri. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale su tutte le discipline in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.48 Iniziata la penultima rotazione della gara di salto in lungo maschile. 17.45 All’appello manca soltanto il salto in lungo maschile. Gabriele Chilà si trova al comando con 8.00 metri, alle sue spalle troviamo Samuele Baldi (7.72), Aldo Rocchi (7.70), Daniele Inzoli (7.50) e Davida Gauze. Mancano due turni di salti al termine.- 17.43 Elisa Di Lazzaro ha vinto i 60 ostacoli con il tempo di 8.06. Secondo posto per Giada Carmassi, con lo stesso tempo (8.06) ma alle spalle della nuova campionesa italiana per questione di millesimi. Terzo posto per Alessia Succo, che replica l’8.08 corso in batteria: record italiano allieve con batterie da 84 cm, a tre centesimi dal record mondiale di categoria con questo tipo di ostacoli. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Iapichino congela il primo posto. Gran prestazione di Succo che si qualifica per la finale dei 60 hs17:02 Riva è al momento davanti ma nessuno sembra voler spingere a tre giri dalla conclusione.
LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA: Riva si afferma nei 1500 metri. Iapichino quasi certa del primo postoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:19 Vince Cavalli davanti a Sabbatini. 17:12 Stanno per partire i 1500 metri femminili. Ecco le partecipanti: ... oasport.it
Campionati Italiani atletica indoor 2026 oggi in tv: programma sabato 28 febbraio e streamingDopo il prologo di ieri riservato al getto del peso, entrano nel vivo i Campionati Italiani indoor 2026 di atletica. Il PalaCasali di Ancona si appresta ... oasport.it
