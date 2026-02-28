LIVE Atletica Campionati Italiani indoor 2026 in DIRETTA | Cavalli prima nei 1500 metri Sabbatini lotta ma non basta ed è seconda

Durante i Campionati Italiani indoor 2026 di atletica, Cavalli ha vinto la finale dei 1500 metri, mentre Sabbatini si è classificato secondo dopo una corsa combattuta. Nella stessa giornata, si è svolta anche la finale dei 60 metri ostacoli uomini, con Quarratesi che ha concluso con un salto nullo. La manifestazione prosegue con aggiornamenti in tempo reale.

17:32 Che prova di Simonelli! Primo con 7.70. Il classe 2002 parte subito forte e mantiene un ottimo ritmo per tutta la gara. 17:20 Torniamo al salto in lungo. 7.70 per Rocchi che conferma il secondo posto. 17:19 Vince Cavalli con 4:38.22 davanti a Sabbatini che ottiene il tempo di 4:38.35. 17:12 Stanno per partire i 1500 metri femminili. Ecco le partecipanti: 17:07 Torniamo al salto con l'asta. Bertelli, al momento al comando, si prepara all'ultimo salto. 17:04 Riva arriva primo sprintando nel giro finale su Arese con il tempo finale di 3:59.34. Il classe 2000 vince una gara prevalentemente tattica. 17:02 Riva è al momento davanti ma nessuno sembra voler spingere a tre giri dalla conclusione.