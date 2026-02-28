Alle 20.45 si gioca Inter-Genoa con Chivu che schiera Bonny e Thuram e Vitinha che parte dall'inizio insieme a Colombo, in assenza di De Rossi. I nerazzurri riprendono il campionato dopo l'eliminazione dalla Champions, mentre gli ospiti arrivano da due sconfitte consecutive. La partita si svolge allo stadio di Milano, con i giocatori pronti a scendere in campo.

(3-5-2) Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Baldanzi, Martin; Vitinha, Colombo.??Allenatore: De Rossi (3-5-2) Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.??Allenatore: Chivu Dall'arrivo di Daniele De Rossi alla guida del Genoa (dal 6 novembre scorso), Lorenzo Colombo ha segnato sei gol in Serie A e solo Lautaro Martínez (11) ha fatto meglio - a quota sei ci sono altri cinque giocatori. Il classe 2002 non ha mai realizzato più reti in una singola stagione di Serie A: sei anche nel 202425 con l'Empoli.??dato Opta Con le due reti... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 20.45 Inter-Genoa: Chivu con Bonny e Thuram. Vitinha-Colombo dal 1' per De Rossi

Leggi anche: Genoa-Atalanta, De Rossi lancia Ekuban in coppia con Vitinha | In campo alle 20.45

LIVE Alle 18 Genoa-Napoli: De Rossi con Vitinha-Colombo, Elmas-Vergara dietro Hojlund per Conte(3-5-2) Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Martin; Vitinha, Colombo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inter Genoa.

Temi più discussi: Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite della 27ª giornata in diretta TV: Dazn o Sky; Serie A, dove seguire in streaming e TV tutte le partite del weekend in programma?; Milan-Como, dove vedere in TV e streaming il recupero di Serie A: le formazioni ufficiali; Serie A, oggi Parma-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla.

La Roma scappa due volte, il Napoli la riprende: 2-2 al Maradona, Alisson Santos risponde a super MalenI giallorossi scappano due volte, ma gli azzurri li riprendono: finisce in parità al Maradona. msn.com

Lazio-Milan diretta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVEGrande attesa per il fischio d'inizio della partita tra Lazio e Milan si sfidano questa sera allo stadio Olimpico di Roma per la terza giornata del campionato italiano prima della sosta per le ... corrieredellosport.it

Inter-Genoa, Chivu potrebbe rilanciare Darmian a destra al posto di Luis Henrique @fcin1908it x.com

Stasera si canta #passioneinter #sansiro #sanremo #festivaldisanremo #intergenoa - facebook.com facebook