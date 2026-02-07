Questa sera alle 18 il Genoa ospita il Napoli al Ferraris. La partita è decisiva per entrambe le squadre: i padroni di casa vogliono allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli azzurri cercano di consolidare il terzo posto in classifica. De Rossi manda in campo Vitinha e Colombo, con Elmas e Vergara dietro Hojlund per Conte. La sfida promette emozioni e punti importanti per il finale di stagione.

(3-5-2) Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi. (3-4-2-1) Meret; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte. Sarà Davide Massa della sezione di Imperia l’arbitro di Genoa-Napoli. Suoi assistenti sono Meli e Alassio, quarto uomo Manganiello. Al Var c’è Di Bello, mentre Avar è Fabbri. Genoa-Napoli sarà visibile in esclusiva su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv. Il match andrà in onda per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 18 Genoa-Napoli: De Rossi con Vitinha-Colombo, Elmas-Vergara dietro Hojlund per Conte

Alle 18 si sfidano Genoa e Inter in un match che vede De Rossi optare per Ellertsson in mediana, preferendolo a Thorsby.

