Genoa-Atalanta De Rossi lancia Ekuban in coppia con Vitinha | In campo alle 20.45

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Genova – Genoa in campo al Ferraris (ore 20.45) per il match con l’Atalanta. De Rossi lancia dal primo minuto a sorpresa Ekuban in coppia con Vitinha, Colombo parte dalla. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

