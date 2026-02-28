Como-Lecce il pronostico | la difesa di Fabregas è un muro e Nico Paz prova a sbloccarsi

Nel match tra Como e Lecce, la difesa del Como si presenta come un vero e proprio muro grazie anche alla presenza di Fabregas. Nel frattempo, Nico Paz tenta di trovare la sua prima rete stagionale, mentre il Como ha ottenuto 13 clean sheet in questa stagione di Serie A, solo l'Inter ne ha fatte di più con 14. Dopo la squalifica, riprende il gioco.

