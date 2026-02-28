LIVE Alle 10.15 il SuperG a Soldeu | ci sono Goggia e Brignone

Alle 10.15 si svolge il SuperG a Soldeu, in Andorra, con la partecipazione di Goggia e Brignone. Goggia, portando il pettorale rosso, scenderà per la nona volta in questa stagione. La gara vede la presenza di alcune delle principali sciatrici italiane pronte a confrontarsi sulle piste. La competizione è in programma questa mattina e sarà trasmessa in diretta.

Nell'attesa della gara, sulla Gazzetta di oggi potete trovare una lunga intervista a Sofia Goggia. La campionesse bergamasca ha parlato della sua stagione, dei Giochi, di Federica Brignone, del suo rapporto con gli infortuni, della carriera. In testa c'è Sofia Goggia con 280 punti, poi la neozelandese Alice Robinson (220) e Lindsey Vonn (190) che si è gravemente infortunata a Cortina durante la discesa. Chiudono la top45 la francese Romane Miradoli e la svizzera Malorie Blanc. Roberta Melesi (5), Elena Curtoni (6), Sofia Goggia (9), Federica Brignone (10), Laura Pirovano (10), Sara Allemand (33), Asja Zenere (34), Sara Thaler (43), Nicol Delago (45), Nadia Delago (54). Federica Brignone sarà al via del SuperG di Soldeu: un rischio importante dopo le parole sul possibile ritiro. Goggia trova subito il ritmo giusto a Soldeu! Terza a soli 24 centesimi dalla vincitrice Corinne Suter, nella discesa che apre la tappa di Coppa del Mondo in Andorra!