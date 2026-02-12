LIVE Alle 11.30 il superG femminile con Goggia e Brignone La nebbia minaccia la partenza

Questa mattina alle 11.30 si disputa il superG femminile alle Tofane, con Goggia e Brignone tra le favorite. La partenza rischia di essere ritardata a causa della nebbia che avvolge la pista. Quattro italiane sono in gara, pronte a sfidare la nebbia e le difficoltà dell’ultima prova di velocità ai Giochi.

Nuvole basse sulla Olympia delle Tofane a Cortina dove alle 11.30 è in programma il superG con Brignone, Goggia, Pirovano e Curtoni. Secondo il meteo la nebbia dovrebbe diradarsi intorno a mezzogiorno. Blanc (Svi) Pirovano (Ita)Weidle (Ger) Puchner (Aut) Suter (Svi) Brignone (Ita)Aicher (Ger) Ledecka (R.Cec) Goggia (Ita)Huetter (Aut) E. Curtoni (Ita)Raedler (Aut) Lie (Nor) Robinson (N.Zel) Miradoli (Fra) Cerutti (Fra) Stuhec (Slo) Cashman (Usa) Johnson (Usa) Gauche (Fra) L'Olympia delle Tofane di Cortina si snoda su un percorso di 2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Questa mattina a Cortina d’Ampezzo si tiene il superG femminile delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

