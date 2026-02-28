Liv Morgan ha recentemente affrontato pubblicamente la questione della sua relazione con Lana, confermando di aver parlato di questa situazione in diverse occasioni. La wrestler ha spiegato di aver chiarito alcuni aspetti della propria vita personale, affrontando le accuse e le speculazioni che circolano da tempo. La discussione si è concentrata sui dettagli della loro amicizia e sulla natura della loro relazione.

Liv Morgan è al centro di una di quelle questioni che hanno accompagnato la sua carriera per anni: le voci sulla sua sessualità nate in seguito a una delle storyline WWE più discusse degli ultimi tempi. Analizzando i fatti disponibili, si distingue tra elementi mediatici e dichiarazioni pubbliche della protagonista, offrendo una visione chiara delle posizioni espresse. Nel 2019, durante una diretta di raw, Liv Morgan interruppe la cerimonia tra Lana e Bobby Lashley. In quel contesto emerse una confessione rivolta a CJ Perry, che ha alimentato a lungo discussioni sulla sua sessualità tra i fan e sui canali social. L’episodio ha contribuito a trasformare un momento televisivo in una narrazione che è rimasta oggetto di interpretazioni diverse. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Liv Morgan torna a parlare della sua relazione con Lana

Nel contesto recente della WWE, Liv Morgan ha consolidato una posizione di rilievo sia sul ring sia dietro le quinte, segnando una stagione di svolta...

Il mondo del wrestling professionistico ha visto la sua dose di drammi legati agli stalker, ed è orribile vederli.

