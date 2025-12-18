WWE | L’ultima mossa legale dello stalker di Liv Morgan la sua difesa si orienterà su infermità mentale

Nel mondo del wrestling, le tensioni e le controversie spesso sfociano in situazioni delicate e inquietanti. L’ultima vicenda coinvolge lo stalker di Liv Morgan, che si appresta a presentare una difesa basata su infermità mentale. Un episodio che mette in luce le ombre che possono oscurare anche gli ambienti più performativi, ricordandoci quanto sia importante il rispetto e la sicurezza per tutti gli atleti coinvolti.

Il mondo del wrestling professionistico ha visto la sua dose di drammi legati agli stalker, ed è orribile vederli. A volte i fan possono andare oltre il dovuto, e questo è l’ennesimo caso di uno stalker che ha esagerato. Shawn Chan è accusato di un capo d’accusa per violenza domestica interstatale che coinvolge Liv Morgan. Il suo processo è attualmente previsto per il 12 gennaio 2026. Il 17 dicembre 2025, la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della Florida, Divisione di Tampa, ha chiesto sia all’accusa che alla difesa di confermare entro il 19 dicembre se la data del processo proposta fosse accettabile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

