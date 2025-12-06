SHOW ITALIA! Maurizio Bormolini trionfa nel PGS di Mylin 3 azzurri nei primi 4!
Giornata da sogno per la Nazionale italiana di snowboard parallelo a Mylin, in Cina. La Coppa del Mondo non poteva iniziare meglio di così. Dopo la doppietta al femminile firmata Dalmasso-Caffont, arrivano altri due azzurri sul podio nel PGS al maschile, con la vittoria firmata dal detentore della sfera di cristallo, Maurizio Bormolini. Il lombardo è perfetto sin dalle qualifiche e turno dopo turno non c’è storia, se non per una finalissima molto tirata con il veterano austriaco Benjamin Karl, che esce sconfitto per due decimi. Per Bormolini si tratta della vittoria numero 8 della carriera, la quarta nella specialità olimpica, in una stagione che porta verso l’appuntamento a Cinque Cerchi in casa. 🔗 Leggi su Oasport.it
