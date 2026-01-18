LIVE Snowboard PGS Bansko 2026 in DIRETTA | derby Caffont-Dalmasso in semifinale Bormolini vuole il podio

Segui in tempo reale la competizione di snowboard PGS Bansko 2026, con aggiornamenti sulla semifinale tra Caffont e Dalmasso e le performance di Bormolini. Qui troverai notizie approfondite e aggiornamenti continui per rimanere informato sull’evento senza sensazionalismi. Resta con noi per le ultime novità e i risultati delle qualifiche e delle gare in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUARTI MASCHILI 12.26 CADE DANCHA! L’ucraina a momenti rischiava di prendere la nostra azzurra, ma per fortuna è andata bene. Passa Dalmasso, derby in semifinale! 12.25 Pista blu anche per Lucia, che parte con uno svantaggio di 0.31 centesimi. 12.24 Neanche il tempo di esultare, adesso c’è Dalmasso contro Dancha. 12.23 PASSA CAFFONT! Azzurra in semifinale, con un vantaggio sulla polacca di 0.29 centesimi. 12.23 Parte la sfida di Elisa, che ha scelto la pista blu! 12.22 Ora tocca alle nostre ragazze! Caffont sfida Krol-Walas per un posto in semifinale, poi toccherà a Dalmasso. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nessun italiano ai quarti del gigante parallelo di #Snowboard maschile a Bansko. Un'eventualità più unica che rara. Forza ragazzi! Meglio qui che a Livigno. x.com

Dario Puppo. . A Bansko, a mezzogiorno, torna in pista l’Italia delle meraviglie dello snowboard alpino. In occasione dell’ultimo Salotto Bianco, organizzato presso Pastificio Felicetti, in Val di Fiemme, abbiamo chiesto a Roland Fischnaller di spiegarci cosa ren - facebook.com facebook