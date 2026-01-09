Decaro | misure urgenti per la sanità e prime nomine Regione Puglia imminente il piano per le liste d' attesa

Il presidente Antonio Decaro annuncia l’imminente presentazione di un piano volto a ridurre le liste d’attesa nella sanità pugliese. In parallelo, sono previste le prime nomine per la Regione Puglia, in un contesto di misure urgenti volte a migliorare l’efficienza del sistema sanitario locale. La strategia mira a garantire tempi di attesa più contenuti e servizi più accessibili ai cittadini.

Il piano per l’abbattimento delle liste d’attesa nella sanità pugliese sarà presentato nelle prossime ore dal presidente Antonio Decaro. Ieri è stato approfondito il quadro di misure urgenti per fare fronte all’emergenza. Entro l’1 febbraio sarà avviata la pianificazione sperimentale che entro 15 giorni dall’adozione imminente del provvedimento le aziende sanitarie locali dovranno presentare. Fra le misure in programma, stando alle prime indiscrezioni: apertura degli ambulatori specialistici anche nei fine settimana e, durante la settimana, fino alle 23. Osservata speciale sarà l’attività di intramoenia e nei casi di violazioni si passerebbe alla sospensione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

