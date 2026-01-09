Oreshnik Russia attacca Ucraina con super missile che può colpire il cuore dell’Europa

Oreshnik, in Russia, ha lanciato un super missile con una gittata di 5.500 chilometri, capace di raggiungere velocità ipersoniche. Questa armamento avanzato, difficile da intercettare, rappresenta una minaccia potenziale per l’Europa. La capacità di colpire a grandi distanze e con alta precisione solleva preoccupazioni sulla sicurezza regionale e sulla stabilità internazionale.

(Adnkronos) – Ha una gittata fino a 5.500 chilometri e può raggiungere una velocità ipersonica estrema, dieci volte superiore alla velocità del suono, e non può essere intercettato. Il missile ipersonico Oreshnik, utilizzato nella notte dalle forze armate russe contro l'Ucraina, viene considerato ''un'escalation verso Kiev e un monito per l'Europa e per gli Stati.

