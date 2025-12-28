Nordcorea testato un missile da crociera a lunga gittata

La Corea del Nord ha recentemente condotto un test di un missile da crociera a lunga gittata capace di trasportare una testata nucleare. L’evento evidenzia le attività militari del Paese e suscita attenzione a livello internazionale. Le autorità monitorano attentamente gli sviluppi, che potrebbero avere implicazioni sulla stabilità regionale e sulla sicurezza globale.

La Corea del Nord ha eseguito il test di un missile da crociera a lunga gittata in grado di portare una testata nucleare. Lo ha reso noto il regime di Pyongyang con una nota diffusa dall'agenzia ufficiale Kcna, secondo cui al test ha assistito il leader Kim Jong-un. I test sono stati compiuti con due missili che hanno viaggiato per 170 chilometri prima di colpire il bersaglio designato.

